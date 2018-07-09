Солонников: в ЕС боятся, что встреча Путин-Трамп заставит их "поджать хвост"

Политолог Дмитрий Солонников считает, что президент США Дональд Трамп вносит нервозность в ряды партнеров по НАТО и ЕС, которая обострилась в связи с запланированной встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

Организаторы саммита НАТО, назначенного на 11-12 июля в Брюсселе, не исключают, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля может негативно сказаться на безопасности в Европе, сообщает издание Telegraph, на которое ссылается РИА Новости.

© AP Photo / Evan Vucci Трамп встретится с Путиным в интересах всего мира - источник

Источники в военной и дипломатической сферах заявили изданию об опасениях по поводу возможного предложения, которое Трамп может сделать Путину на их запланированной встрече. Организаторы саммита НАТО опасаются, что Трамп начнет переговоры с Путиным о "перекраивании ландшафта безопасности" в Европе, если лидеры НАТО откажутся выполнить требования президента США об увеличении расходов на сферу обороны.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, Трамп заставляет нервничать своих европейских партнеров по НАТО, а в сложившихся обстоятельствах саммит альянса может обернуться ситуацией, которую описывает известная русская поговорка "Не до жиру, быть бы живу".

"Я не думаю, что там будет сейчас обсуждаться продвижение НАТО на Восток, страны НАТО сейчас больше обеспокоены, не начал ли Дональд Трамп разваливать альянс изнутри. Им сейчас не развиваться, а удержать бы то, что есть", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, то, как саммит НАТО повлияет на переговоры Путин-Трамп, во многом будет зависеть от "часто непредсказуемой позиции Дональда Трампа".

"Смотря, что он скажет в Брюсселе, смотря, о чем он будет говорить с коллегами по НАТО. Это может как в одну сторону сместить тему обсуждения с Владимиром Путиным, так и в другую. На самом деле сейчас в Европе очень обеспокоены этой связкой — сначала саммит НАТО, потом встреча с Путиным. Что он скажет в одном месте и что в другом, и кому надо будет в этой ситуации "поджимать хвост", может быть тем же европейским партнерам США", — заключил он.