17:33 09 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.74
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Политолог Дмитрий Солонников
© Photo : пресс-службы Института современного госразвития

Солонников: в ЕС боятся, что встреча Путин-Трамп заставит их "поджать хвост"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
75 0 0

Политолог Дмитрий Солонников считает, что президент США Дональд Трамп вносит нервозность в ряды партнеров по НАТО и ЕС, которая обострилась в связи с запланированной встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

Организаторы саммита НАТО, назначенного на 11-12 июля в Брюсселе, не исключают, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля может негативно сказаться на безопасности в Европе, сообщает издание Telegraph, на которое ссылается РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп встретится с Путиным в интересах всего мира - источник

Источники в военной и дипломатической сферах заявили изданию об опасениях по поводу возможного предложения, которое Трамп может сделать Путину на их запланированной встрече. Организаторы саммита НАТО опасаются, что Трамп начнет переговоры с Путиным о "перекраивании ландшафта безопасности" в Европе, если лидеры НАТО откажутся выполнить требования президента США об увеличении расходов на сферу обороны.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, Трамп заставляет нервничать своих европейских партнеров по НАТО, а в сложившихся обстоятельствах саммит альянса может обернуться ситуацией, которую описывает известная русская поговорка "Не до жиру, быть бы живу".

"Я не думаю, что там будет сейчас обсуждаться продвижение НАТО на Восток, страны НАТО сейчас больше обеспокоены, не начал ли Дональд Трамп разваливать альянс изнутри. Им сейчас не развиваться, а удержать бы то, что есть", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, то, как саммит НАТО повлияет на переговоры Путин-Трамп, во многом будет зависеть от "часто непредсказуемой позиции Дональда Трампа".

"Смотря, что он скажет в Брюсселе, смотря, о чем он будет говорить с коллегами по НАТО. Это может как в одну сторону сместить тему обсуждения с Владимиром Путиным, так и в другую. На самом деле сейчас в Европе очень обеспокоены этой связкой — сначала саммит НАТО, потом встреча с Путиным. Что он скажет в одном месте и что в другом, и кому надо будет в этой ситуации "поджимать хвост", может быть тем же европейским партнерам США", — заключил он.

По теме

Хуршудов: цены на нефть вырастут, если Трамп продолжит спорить с ОПЕК
Место встречи: где проведут переговоры Путин и Трамп
У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки
Болтон: встреча Путин-Трамп - повод искать прогресс
Теги:
Трамп, встреча Путина и Трампа, НАТО, Дмитрий Солонников


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    Карнавал и интрига

    Президент Латвийской футбольной федерации Каспарс Горкшс оценил уровень проведения ЧМ-2018 в России, назвав мероприятие фантастическим.

  • На границе Литвы с Польшей пограничники Литовской Республики будут проводить проверку
    Установить границу

    Литва и Польша могут завершить многолетний процесс демаркации границы – президент Даля Грибаускайте представила Сейму соглашение для ратификации.

  • В Таллинне прошел турнир по средневековому историческому фехтованию
    Дух рыцарства

    Десятки облаченных в броню и кольчуги рыцарей и викингов сразились на горке Харью — в сердце Старого Таллинна. Видео.

  • Вид на прибрежные дома на Иссык-Куле. Архивное фото
    Преступление у озера

    На Иссык-Куле ограбили представителей Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Кыргызстане.

  • Сотрудники полиции на улице Москвы, архивное фото
    Держите ваши денежки

    Московская полиция задержала уроженца Таджикистана, подозреваемого в краже в такси у британского болельщика имущества на сумму 2 миллиона рублей.

  • Инспектор ГАИ остановил для проверки автомобиль
    Безопасная Бухара

    Компания Huawei подарит правоохранителям Бухары видеокамеры с функцией распознавания лиц, цветов автомобилей и номеров в рамках проекта "Безопасный туризм".

  • Гора Эверест
    На пике славы

    На Эвересте водрузили флаги с портретами прославленных осетин - международная высотная экспедиция покорила сразу два восьмитысячника в Гималаях.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    Карнавал и интрига

    Президент Латвийской футбольной федерации Каспарс Горкшс оценил уровень проведения ЧМ-2018 в России, назвав мероприятие фантастическим.

  • На границе Литвы с Польшей пограничники Литовской Республики будут проводить проверку
    Установить границу

    Литва и Польша могут завершить многолетний процесс демаркации границы – президент Даля Грибаускайте представила Сейму соглашение для ратификации.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Sputnik FanZone 07_07_2018
Гости Sputnik FanZone показали, как нужно поддерживать команды
Ливни и наводнение в Японии
Ужасные последствия ливней в Японии: затопленные дома, перевернутые авто
Футбол факты и курьезы
Курьезы и факты в футболе: нелепые случаи с мячом

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться