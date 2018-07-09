Ученый: никто не опроверг наличие на Земле иных форм жизни

На данный момент существует много теорий происхождения жизни на Земле, которые не подтверждаются, но и не опровергаются, заявил ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Есть мнение, что на самом деле такая форма жизни, которую мы наблюдаем на Земле — не единственная из возможных. Есть другие виды жизни, которые коренным образом отличаются от того, что мы наблюдаем на Земле. Но сомнений в том, что эти идеи верны, ни у кого нет. Моделирование таких форм жизни на компьютерном уровне проводится в некоторых лабораториях, предъявляется некое подтверждение, что это не является невозможным", — отметил ученый в эфире радио Sputnik.

Однако, пока доминируют все же традиционные представления о том, что та форма жизни, которую мы наблюдаем на Земле — единственно известная или преобладающая. Именно поэтому, как отметил Натан Эйсмонт, так тщательно отслеживается чистота космических аппаратов, которые отправляются на другие небесные тела, чтобы предотвратить проникновение земных форм жизни на тот же Марс.

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"С нашей стороны опасность занесения земных форм жизни на Марс состоит еще и в том, что мы можем нарушить чистоту эксперимента. Пока на Марсе не обнаружили живых организмов и даже микроорганизмов. Но, если мы будем интенсивно продолжать исследовать Марс, и, если мы не будем обеззараживать те аппараты, которые туда отправляются, то, глядишь, то, что мы обнаружим на Марсе, окажется на самом деле земной формой жизни", — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили усиление агрессивности и устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов, вернувшихся на Землю после длительного нахождения в космосе. Выводы были сделаны в результате экспериментов, которые проводились с 2005 года на поверхности российского сегмента МКС.

На внешней оболочке станции размещалась аппаратура эксперимента "Биориск", в которой находились образцы.

"Результаты исследований систем "микроорганизмы — конструкционные материалы" после доставки трех контейнеров "Биориск-МСН" в лабораторию показали, что бактерии и грибы могут оставаться жизнеспособными даже после 30-месячного экспонирования в открытом космическом пространстве. При этом, у выживших штаммов наблюдалось усиление агрессивной (нуклеазной) активности и увеличение устойчивости к препаратам с антимикробной активностью", — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Эксперимент проводится для подтверждения теории панспермии. Согласно ей, в космическом пространстве рассеяны споры микроорганизмов, которые движутся под давлением световых лучей, а попадая в сферу притяжения планеты, оседают на ее поверхности и закладывают на ней начало живого. Согласно этой теории, жизнь могла быть занесена на Землю из космоса. Наиболее вероятно попадание живых организмов внеземного происхождения с метеоритами и космической пылью. Это предположение основывается на данных о высокой устойчивости некоторых организмов, например, микробных спор к радиации, глубокому вакууму, низким температурам и другим экстремальным воздействиям.