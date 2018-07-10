Боднаренко: от станка в могилу – 25% мужчин в Молдове не доживают до пенсии

Примерно четверть мужчин в Молдове не доживает до пенсии, еще 10% получают ее всего один-два года, а потом умирают.

Почему жизнь молдавских пенсионеров проходит по принципу "от станка в могилу", в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала депутат парламента Елена Боднаренко.

По мнению представителя оппозиционной ПКРМ, увеличение пенсионного возраста при сегодняшней продолжительности жизни в Молдове, в особенности мужчин, недопустимо с гуманной точки зрения.

"Математика понятна — чем меньше в стране остается граждан, чем меньше отчислений в социальный фонд, тем меньше возможности платить и повышать пенсии. Но, если говорить о человеческом факторе, то сегодня, конечно, к большому сожалению, многие мужчины не доживают до пенсии", — отметила собеседница.

© Sputnik / Miroslav Rotari Односталко: обещанного перерасчета дождутся не все пенсионеры

По расчетам парламентариев, в Молдове порядка 25% мужчин умирают прежде, чем выходят на пенсию, около 10% на заслуженном отдыхе успевают прожить всего год-два. Таким образом, третья часть мужчин не может воспользоваться благами заслуженного отдыха несмотря на то, что все они отчисляли средства в соцфонд в течение трудовой деятельности. Но даже те, кто доживают до пенсии, увы, влачат нищенское существование, добавила Боднаренко.

"На сегодняшний день в Молдове более 740 тысяч пенсионеров по возрасту или с ограниченными возможностями. Пенсия 80 процентов из них ниже прожиточного минимума", — отметила депутат.

Безусловно, любые новости о повышении пенсий находят живой отклик у этих людей, которые надеются, что прибавка коснется именно их. Однако на деле получается далеко не так.

"Предложенная валоризация пенсий, которая идет, а мы слышали о десятках тысяч пенсионерах и о 25-27-процентных прибавках, по факту касается гораздо меньшего числа людей. Я думаю, если есть 10 тысяч пенсионеров, которым сделали валоризацию из объявленных 67 тысяч — это хорошо. И по факту многие получают валоризированную пенсию на 2-5%, но никак не 27%," — сказала Боднаренко.

Прибавок к ежемесячным выплатам пожилые люди стали ждать и после объявленного правительством перерасчета, который будет произведен в случае принятия нового Закона о государственной пенсионной системе. Однако, считает депутат, не все пожилые люди смогут дождаться обещанных прибавок. Так как первый этап коснется лишь 10% пенсионеров, которые продолжали работать уже по выходу на заслуженный отдых.