Наумов: в условиях финансового кризиса сбережения надо хранить в золоте

Аналитик Федор Наумов считает, что в условиях мирового финансового кризиса лучшей возможностью сохранения сбережений, если они в валюте развивающихся стран, является их инвестирование в золото.

А вот специалисты банка JPMorgan, проанализировав пять последних рецессий, рекомендовали менять слабые валюты на японские иены, швейцарские франки, а также сингапурские и американские доллары. Правда, как сообщают мировые СМИ, эксперты считают, что в ближайшее время глобальный кризис не угрожает человечеству, однако стоит просчитать все варианты на случай его возникновения.

Старший аналитик инвестиционной компании PFL Advisors Федор Наумов считает, что специалисты JPMorgan ничего нового не посоветовали, рекомендовав вкладывать свои сбережения в "твердые валюты".

"Это традиционный совет. Если вдруг вы видите кризис на горизонте, вы должны купить валюты стран с наиболее надежными финансовыми системами — это один важный аргумент. Второй аргумент — то, что это деньги очень богатых государств. Инвесторы этих стран, когда вдруг в мире становится страшно, бегут обратно в свои домашние валюты. И, конечно, американский доллар, швейцарский франк и японская иена — это как раз такие валюты", — отметил он.

Самым простым и понятным способом сохранения сбережений, по словам собеседника радио Sputnik, по-прежнему остается золото. Недвижимость — тоже неплохой способ, вопрос в том, где она расположена, и какая это недвижимость.

"Самый очевидный способ — это золото. Оно доступно и очень крупным инвесторам, и физическим лицам с небольшими накоплениями. Сколько-то золота иметь в портфеле разумно для сбережений. Это не означает, что надо купить его на все средства, потому что вы хотите защититься от очень негативного сценария, а его вероятность не 100-процентная, а 5-10 процентов. Кто-то может сказать, что вероятность такого сценария равна нулю. Поэтому не нужно отдавать все за золото, но немножко прикупить на пару процентов от ваших накоплений вполне разумно", — заключил эксперт.