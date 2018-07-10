Гырбу: США не могут позволить свободную торговлю с ЕС, а Молдова – может

Молдова продолжает потреблять завезенный беспошлинно европейский импорт, в то время как США не побоялись развернуть торговую войну со своими партнерами в ЕС в стремлении защитить свою далеко не слабую экономику.

О том, почему американцы не могут себе позволить то, что допускает беззащитная молдавская экономика, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

В марте США ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25% и 10% на ввоз алюминия, что серьезно пошатнуло отношения с их главными партнерами в Европе и Азии. В ответ ЕС и страны ВТО ввели встречные ограничения, чем заслужили критику Вашингтона, который обвинил их в игнорировании правил торговой организации.

© Sputnik / Владимир Вяткин Торговля - повод для войны: в чем Китай обвиняет американцев

Кроме того, в июне, в Twitter Трамп пригрозил, что США введут ввозные пошлины в 20% и на автомобили из ЕС. В ответ в Евросоюзе не исключили зеркальных мер, которые могут затронуть порядка 20% объема годового экспорта США (почти 300 миллиардов долларов).

"Мы надеялись, что развитие экономики Молдовы произойдет в результате того, что мы подпишем договоры о свободной торговле со всем миром. Но мы видим, что, в принципе, развитые экономики так не рассуждают. Особенно, если ссылаться на далеко не либеральный подход к экономике Трампа, который ссорится сейчас и с Китаем, и с Европейским союзом, и с Германией, пытаясь поставить акцент на свои собственные интересы, нежели на принцип свободной рыночной торговли", — отметил собеседник.

Европейский союз и Молдова подписали Соглашение об ассоциации 27 июня 2014 года. Документ предусматривает преференциальный режим торговли — углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA).

По данным Национального бюро статистики, в прошлом году отмечен рост объема экспорта и импорта. С января по ноябрь 2017 года, экспорт товаров в страны ЕС составил 1 439,7 миллиона долларов США, а это на 20% больше, чем в аналогичный период 2016 года.

В то же время объем импорта из ЕС превосходит экспорт более, чем на 700 миллионов долларов. В этот период в Молдову из Евросоюза было завезено товаров на 2169,8 миллиона долларов США, что почти на 21% больше, чем в 2016 году.