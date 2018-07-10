Шатров: после ухода Джонсона зашаталось кресло и под Терезой Мэй

Уход в отставку главы МИД Великобритании Бориса Джонсона а перед ним и Дэвида Дэвиса, занимавшегося вопросами Brexit, говорит о шаткости позиций самой Терезы Мэй, считает российский политолог Игорь Шатров.

Ранее о возможном новом политическом кризисе в Великобритании и тяжелой ситуации, в которой оказалась Мэй после отставки двух ключевых министров, сообщил на условиях анонимности агентству РИА Новости источник в Консервативной партии.

"Должность министра по делам Brexit сейчас — важнейшая, до Brexit девять месяцев, объем того, что предстоит сделать, невероятен. Это "расстрельная" должность, если хотите. А у премьера нет людей", — сказал источник.

Отставка Дэвиса стала громом среди ясного неба для всех, хотя разногласия в кабинете министров ни для кого не были секретом, отметил собеседник агентства.

© Sputnik / Алекс Макнотон "Второй пошел": глава МИД Великобритании подал в отставку

"Ни у кого не было идей, кто может заменить Дэвиса. По сути, это мог быть кто угодно, и это говорит о кризисе в правительстве", — считает он.

По мнению российского политолога Игоря Шатрова, нынешней ситуацией воспользуются оппоненты главы британского правительства, которая оказалась в тяжелейшей ситуации результате пертурбаций в кабмине.

"Увы, не все так просто с политическим будущем Мэй. И аргументы, которые будут приводить более консервативные или более либеральные круги Великобритании, могут быть какими угодно, начиная с ситуации в Солсбери-Эйсмбери. Но, в любом случае, противники используют аргументы для того, чтобы показать недееспособность Мэй, ее неспособность управлять процессами, неспособность отстоять экономические интересы", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, если дело дойдет до желания отправить нынешнее британское правительство в отставку, то у министра по делам Brexit могут найтись союзники, но только для того, чтобы подорвать позиции Терезы Мэй.