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Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari

Новосадюк: Европарламент "закручивает гайки", вмешиваясь в дела Молдовы

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Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (82)
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Решение Европарламента об отказе в финансовой помощи Молдове стало следствием тревожных процессов, происходящих в ЕС, считает руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Молдове Владимир Новосадюк.

Ранее Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове — 100 миллионов евро — до разрешения ситуации с выборами примара (мэра) Кишинева. Соответствующий документ поддержали 343 депутата из 751. 

По мнению Владимира Новосадюка, Европарламент своим решением фактически вмешался во внутренние дела Молдовы — суверенного, демократического и независимого государства.

"По сути, это внутриполитические проблемы — выборы, решение ЦИК. Они должны решаться в границах суверенного государства. Вдруг мы видим картину, когда два представителя оппозиционных партий мчатся за помощью в Европарламент, бьют себя в грудь, и одна парламентская группа при полупустом зале утверждает решение о том, чтобы Еврокомиссия приняла резолюцию о запрете выделения нашей стране 100 миллионов евро. Ситуация дикая", — отметил он. 

Европейский парламент
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По словам собеседника, в этой ситуации острая реакция премьер-министра Молдовы Павла Филипа, назвавшего резолюцию Европарламента "некорректной и политизированной", выглядит понятной, хотя и похожей на "маленький бунт на корабле". А политические мотивы, о которых упомянул Филип, имеют гораздо более глубокие корни, нежели простое желание европарламентариев заступиться за молдавских оппозиционеров.

"Первое, что бросается в глаза — это то, что сама геополитическая ситуация вокруг Европы и Европарламента очень тревожна. Заметны первые признаки того, что в ЕС усиливаются центробежные силы. Я говорю о Венгрии, о Польше, об Италии, новое правительство которой сейчас заявляет, что страна должна вести самостоятельную политику вплоть до того, чтобы отказаться от евро и вернуться к итальянской лире", — добавил он.

Владимир Новосадюк напомнил и о других тревожных звонках, заставляющих переживать объединенную Европу. Это разногласия в Германии в связи с миграционной политикой, которые грозили расколом коалиции Ангелы Меркель, это и трещина в трансатлантическом единстве, которая образовалась под напором президента США Дональда Трампа.

"Все это создает тревожную ситуацию, и в Европарламенте понимают, если они в этой ситуации не будут действовать кнутом и изредка пряником, то это грозит развалом Евросоюза. А что такое развал Евросоюза — даже трудно представить в этой ситуации. Поэтому, как мне кажется, и последовал столь жесткий оклик в сторону Молдовы. Европарламент в обстановке, когда он сидит на пороховой бочке, не может проявить слабость к членам ЕС или к тем, кто стремится стать членом ЕС, и поэтому он закручивает гайки", — резюмировал Владимир Новосадюк в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (82)

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Теги:
Европарламент, заморозка, финансовая помощь, Молдова, Владимир Новосадюк


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