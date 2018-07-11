Чуря: как молдавские тролли стали интернет-Гайдуками современности

Возникший в начале 2000-х троллинг в настоящее время вышел на профессиональный уровень, для многих став бизнесом и способом заработать на жизнь.

Молдавский политолог Корнелиу Чуря отметил, что хорошая команда интернет-троллей стала значимым ресурсом для любого политика, особенно оппозиционера. Полезны тролли и обычным пользователям интернета. Поэтому их деятельность, несмотря на провокационный характер, не нужно воспринимать как абсолютное зло.

"Это ресурс для оппозиции, для радикалов, для революционеров, но не для всех. Серьезные тролли, которые хорошо проплачены, нужны для понимания политической ситуации, потому что они реагируют на всякие изменения, и их реакция часто говорит о том, что ситуация меняется", — отметил он.

Несмотря на критику и недовольство, троллинг нельзя назвать негативным феноменом, считает собеседник. Напротив, тролли усложняют жизнь политикам и, в то же время, дают больше пищи для размышлений.

"Они приближены не только к власти. Тролли оппозиции получают от нее информацию и играют роль либо критиков власти, либо распространителей оперативной информации, иногда манипуляционного характера", — добавил Чуря.

© RIA Novosti . Кто ты в соцсетях - злобный тролль или лидер мнений

Тролли вызывают большой интерес сегодня, а это означает, что они в цене. Внимание растет, а вместе с ним и стоимость услуг, отметил политолог.

"В них есть что-то романтическое. Это наши Робин Гуды, интернет-Гайдуки, в них есть романтический дух, они интересны, неординарны, агрессивны, и они ведут постоянную войну", — резюмировал эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.