Эксперт: при этих условиях цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель

Эксперт в вопросах энергетики Игорь Юшков считает, что стоимость "черного золота" может вырасти до 150 и даже 200 долларов за баррель, что может быть связано с радикальным развитием ситуации вокруг Ирана, которую сложно сегодня спрогнозировать.

Аналитическая компания Sanford C. Bernstein & Co прогнозирует рост цен на нефть до 150 долларов за баррель уже в ближайшей перспективе. Эксперты связывают это с падением добычи "черного золота" и сокращением геологоразведки, что приводит к дефициту.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, прогнозы роста цен на нефть до 150 долларов можно увязывать лишь с "фантастическими историями", которые, впрочем, хотя и с малой долей вероятности, но могут реализоваться.

"150 и даже 200 долларов за баррель может быть при одном сценарии — если возникнет так называемый "черный лебедь", то есть какое-то событие, которое никто не мог предсказать. Например, Иран, как он сейчас всех пугает, заблокирует Ормузский пролив", — отметил собеседник радио Sputnik.

Угрозы закрыть Ормузский пролив вновь озвучил президент Ирана Хасан Роухани в ответ на попытки США воспрепятствовать торговле иранской нефтью. Через эту артерию провозится порядка 40% мировой нефти. Пролив используют для доставки "черного золота" в Тихоокеанский регион, Азию, Европу и Северную Америку практически все страны Ближнего Востока — сам Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар.

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"Блокирование Ормузского пролива приведет к жесточайшему экономическому кризису, и там не только 150, наверное, и 200 долларов за баррель будут. Но это предсказать практически невозможно", — отметил аналитик.