Боднаренко: обещанный перерасчет почувствуют лишь "богатые пенсионеры"

По мнению депутата парламента Елены Боднаренко, в результате перерасчета, который может быть произведен после принятия Закона о государственной пенсионной реформе, ощутимую прибавку получат лишь работающие пенсионеры с большими зарплатами.

Разработанный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проект Закона о государственной пенсионной системе предусматривает перерасчет пенсий работающих пенсионеров в несколько этапов.

В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года для работающих лиц. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии тех граждан, чей стаж после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет.

© Sputnik / Miroslav Rotari Односталко: обещанного перерасчета дождутся не все пенсионеры

Правительство запросило парламент рассмотреть эту законодательную инициативу в срочном порядке. Если проголосуют за данную инициативу, то эти изменения вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

По словам депутата парламента Елены Боднаренко, формула перерасчета пенсий связана с заработной платой получателя, соответственно, чем больше он зарабатывает, тем большую прибавку и получит.

"Мы не живем в социальном государстве. Мы живем в государстве, которое развивается по либеральным законам, поэтому социальной справедливости ждать нам неоткуда.

Но если говорить о математике, у кого больше был размер заработной платы, у тех были больше отчисления, те и получат больше прибавку", — отметила она в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Депутат добавила, что большую прибавку почувствуют судьи, члены правительства, депутаты и, конечно, руководители банковских структур, чьи зарплаты исчисляются в несколько сотен тысяч леев.