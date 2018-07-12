Эксперт: Трамп шантажирует Меркель, лоббируя интересы американских газовиков

Накануне в Брюсселе начал свою работу саммит НАТО, центральной фигурой которого, как отмечает РИА Новости, стал президент США, который обрушился с критикой на участвующую в строительстве "Северного потока-2" ФРГ, а также подлил масла в и без того раскаленную дискуссию о повышении расходов на оборону.

© AP Photo / Evan Vucci Деньги, которые текут не туда: НАТО приняла декларацию, но не изменила Трампа

В частности, Трамп обвинил Германию в том, что она оказалась "в зависимости" от России. Недовольство американского президента вызвал и тот факт, что Берлин "платит миллиарды" РФ за газ, строит "Северный поток-2", но при этом мало тратит на оборону, которую приходится обеспечивать самим США от той же РФ.

По мнению независимого аналитика в области энергетики Николая Хренкова, Трамп вновь продемонстрировал не только задатки бизнесмена, но и свою эксцентричность.

"Трамп, как рачительный бизнесмен, пытается снизить расходы Америки и повысить расходы своих союзников по НАТО. Здесь политика и геостратегия оказались увязаны с экономикой. Не секрет, что Трамп лоббирует интересы американских газовиков, чтобы они получили дополнительный рынок сбыта на территории Евросоюза и имели возможность продавать газ", — отметил собеседник радио Sputnik.

По его словам, европейцы не хотят покупать американский газ по причине его дороговизны. С другой стороны, сами американские газовики не торопятся везти его в Европу, потому что они его продают в странах Азии по более высокой цене. И если Трамп сумеет убедить своих газовиков продавать газ в Европу, то заставить европейцев покупать его, ему вряд ли удастся.

"Подсадить их на американский газ только за счет каких-то политических или других маневров совершенно не получится, потому что европейцы — прагматики, и они будут покупать там газ, где надежней и выгодней", — резюмировал эксперт.