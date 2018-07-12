Гаспарян: страны НАТО не смогут тратить больше на оборону, как хочет Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил повысить расходы на оборону стран НАТО с 2% до 4%. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, такое пожелание президент озвучил в ходе выступления на саммите альянса.
Ранее президент США неоднократно призывал своих партнеров по НАТО выполнять уже достигнутое соглашение относительно повышения расходов на оборону до 2%. Однако выплачивать их могли только пять стран, считает журналист Армен Гаспарян.
"Чего все ждали — то и случилось. Трамп выразил идею, что теперь нужно больше платить НАТО. Но, беда в том, что пока только 5 стран способны были это оплачивать. Обычно, все, чего не доставало, добавляли Германия и Франция, или США во время президентства Барака Обамы", — отметил Гаспарян в эфире радио Sputnik.
Собеседник также назвал удивительным то, что данную идею поддержали страны Прибалтики.
"Интересно, что больше всех о необходимости повышения расходов говорят прибалты. Эстония сказала о том, что вносит уже 3,5% ВВП в НАТО, и видимо надеется, что, если они внесут 4%, то все резко улучшится", — заключил Армен Гаспарян.