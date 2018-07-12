Калестру: вот куда идут деньги фонда медицинского страхования

Начальник отдела управления оценки и мониторинга Национальной кампании медицинского страхования Диана Калестру в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала, как распределяются средства, выплаченные в кассу медицинского страхования.

По ее словам, с каждым годом бюджет обязательного медицинского страхования растет. В этом году он был увеличен почти на 8,5%. Соответственно, растет и сумма, которая направляется на медицинские услуги.

"Половина нашего фонда идет на госпитальную помощь, то есть ту помощь, которая оказывается стационарами. 30% идет на первичную медицинскую помощь. Третья часть от этих 30% идет на компенсируемые медикаменты", — отметила она.

Кроме того, каждый год пополняется список медицинских услуг, которые пациенты могут получить бесплатно. К ним относится и довольно дорогостоящая процедура экстракорпорального оплодотворения. Речь также идет о специализированных программах по хирургии сердца, протезированию бедренных и коленных суставов, лечению позвоночника.

Кроме того, в конце 2016 года, на уровне первичной медицины было введено эпизодическое лечение заболеваний, которые чаще всего встречаются в практике семейного врача.

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"По данным заболеваниям предусмотрены стандарты лечения и медикаменты, которые можно будет получить в виде компенсируемых лекарств. Кроме того, в дневном стационаре можно провести лечение, не ложась в больницу. При этом будут компенсированы как медикаменты, так и шприцы, капельницы и прочие расходные материалы", — добавила Калестру в эфире радиостудии Sputnik Молдова.