Грамма: люди должны получать медуслуги в зависимости от их взносов в медстрах

Принцип солидарности в страховой медицине, когда держатели полиса независимо от размеров взносов получают одинаковые медицинские услуги, не справедлив к тем, кто честно платит в фонд 9% от заработной платы.

Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала доцент Школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма.

По ее словам, внедрение в 2004 году страховой медицины стало большим достижением системы здравоохранения страны. Однако сейчас возникли обстоятельства, которые лишают людей мотивации честно платить в медстрах.

"Нет разницы между людьми, которые отчисляют в Фонд медицинского страхования по 20 тысяч леев ежегодно и теми, кто платит две тысячи, они получают одни и те же услуги и находится в тех же условиях. И в определенный момент население теряет мотивацию декларировать свои доходы и отдавать больше взносов, потому что они не видят для себя пользы", — отметила она.

© Sputnik / Miroslav Rotari Калестру: вот куда идут деньги фонда медицинского страхования

По мнению Родики Граммы, пришло время пересмотреть подход в страховой медицине.

"Потому что люди, которые, например, работают за границей, не платят в фонд. Потом они приезжают сюда и лечатся за счет страховой кампании, так как или покупают полис, или оформляются по "скорой помощи" и делают дорогостоящие операции. А оплачивается это все страховой кампанией. Это нечестно по отношению к тем, кто платит", — подчеркнула собеседница.