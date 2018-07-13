Млечко: получить диплом признанного европейского вуза можно и в Молдове

Как получить иностранное образование, которое предоставляет более широкие перспективы трудоустройства и мобильности, не покидая территорию Молдовы, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала ректор Славянского университета РМ Татьяна Млечко.

По ее словам, размышляя о будущем трудоустройстве выпускников, университеты предпринимают различные меры, в частности в области академической мобильности.

Как рассказала Татьяна Млечко, к примеру, у Славянского университета подписаны договоры с рядом высших учебных заведений Европы и СНГ, которые предоставляют возможность студентам получить второй диплом иностранного вуза.

"Многие у нас ездят в Турцию для отдыха, но многие хотят там работать. У нас есть партнерское соглашение с Академией туризма в Анталье. Это означает второй диплом, признаваемый в Европе и находящийся в высоком рейтинге зарубежных дипломов. Наши студенты могут его получить, обучаясь и у нас, и в Академии туризма Антальи", — отметила собеседница.

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Еще одну возможность хорошего трудоустройства по окончанию вуза предоставляет Московская финансово-юридическая академия, которая предлагает такие специальности, как таможенное дело, торговое дело, информационные системы и технологии.

"Наши студенты могут получить двойной диплом или пройти обучение только в магистратуре этого вуза. Сделать это они могут по окончании нашего лиценциата или напрямую поступить туда", — добавила Млечко.

Для тех абитуриентов, кто связывает свое будущее с Молдовой, но хочет получить иностранное образование, Славянский университет предлагает подготовку в Сетевом университете стран СНГ.

"Это магистерская подготовка, которая предусматривает год обучения в нашем университете, и по этой же специальности год обучения в одном из 25 ведущих вузов России", — отметила собеседница в эфире радиостудии Sputnik Молдова.