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Олег Дмитриев
© Photo: Facebook / Oleg Dmitriev

Дмитриев о финале ЧМ-2018: "хорватская сказка" вечно продолжаться не может

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Спортивный обозреватель Олег Дмитриев объяснил причины поражения сборной Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу, и сделал свой прогноз на матч Франции и Хорватии.

Английская команда, несмотря на присутствие молодых игроков, все-таки, "сырая и несыгранная", — считает спортивный обозреватель и болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев. На футболистах отражается все, что происходит в самой Англии и английском обществе, отметил собеседник радио Sputnik Беларусь

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"Сборная Англии сейчас прошла слишком далеко, но все-таки молодые игроки пока не достигли того уровня сыгранности, который позволил бы им выйти в финал. Уровень Английской лиги все-таки был продемонстрирован, но проблемы начались сразу после того, как они забили первый гол. Команда рассыпалась, но такое в футболе бывает довольно часто", — отметил Дмитриев.

От финала эксперт ожидает "рациональной игры" и предрекает победу Франции.

"Хорватская сказка" вечно продолжаться не может, хотя на этом чемпионате чудес полно. Мне кажется, что французы как раз наиболее оптимально подошли к чемпионату и выстроили свой состав", — сказал Дмитриев.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Бельгия
© Sputnik / Алексей Даничев
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По мнению обозревателя, французской команде уже очень помог опыт Дидье Дешама, который в качестве игрока и капитана сборной Франции выиграл Чемпионат мира в 1998 году. Его знание ситуации, тактики и психологии финальных матчей на чемпионатах мира может оказаться исключительно полезным для игроков, считает собеседник.

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"Этот матч не будет интересным, тем не менее, он будет напряженным и упорным, и хорваты, несмотря на мой прогноз, сдаваться не собираются", — резюмировал Дмитриев.

Финальный матч между сборными Хорватии и Франции пройдет 15 июля. Днем ранее, в субботу, англичане и бельгийцы поспорят за третье место.

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Теги:
чемпионат мира по футболу, финал, прогноз, Олег Дмитриев, Спорт


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