Малосолов: вот почему чемпионат мира в России - лучший в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим за всю историю проведения этого турнира.

Спортивный журналист, руководитель спортивной редакции "Царьград" Андрей Малосолов объяснил в эфире радио Sputnik, почему слова Джанни Инфантино — не просто дань уважения организаторам.

"Эти слова — уже не фигура речи, а реальность этого чемпионата мира. Турнир показал хорошее футбольное шоу, инновации в области футбольной инфраструктуры, а именно стадионов. Самое важное — чемпионат прошел на высочайшем организационном уровне и при невероятно высокой безопасности", — отметил Малосолов.

По его словам, по ходу турнира не возникало каких-либо проблем и вопросов, которые могли бы причинить неудобства и обидеть прибывших футбольных болельщиков.



"Не было уличной преступности. Нет тех многих неприятных вещей, которые сопровождали чемпионаты мира в последние разы в Южно-Африканской республике и Бразилии", — подчеркнул собеседник в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Евгения Новоженина Президент ФИФА: чемпионат мира по футболу в России - лучший в истории

На тех турнирах практический каждый репортер был ограблен, и многие болельщики боялись появиться на улице поздним вечером, сказал Малосолов.

Именно поэтому, по его мнению, слова Инфантино — не проявление вежливости, а констатация факта.