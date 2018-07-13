Малосолов: вот почему чемпионат мира в России - лучший в истории

Спортивный журналист, руководитель спортивной редакции "Царьград" Андрей Малосолов объяснил в эфире радио Sputnik, почему слова Джанни Инфантино — не просто дань уважения организаторам.
"Эти слова — уже не фигура речи, а реальность этого чемпионата мира. Турнир показал хорошее футбольное шоу, инновации в области футбольной инфраструктуры, а именно стадионов. Самое важное — чемпионат прошел на высочайшем организационном уровне и при невероятно высокой безопасности", — отметил Малосолов.
По его словам, по ходу турнира не возникало каких-либо проблем и вопросов, которые могли бы причинить неудобства и обидеть прибывших футбольных болельщиков.
"Не было уличной преступности. Нет тех многих неприятных вещей, которые сопровождали чемпионаты мира в последние разы в Южно-Африканской республике и Бразилии", — подчеркнул собеседник в эфире радио Sputnik.
На тех турнирах практический каждый репортер был ограблен, и многие болельщики боялись появиться на улице поздним вечером, сказал Малосолов.
Именно поэтому, по его мнению, слова Инфантино — не проявление вежливости, а констатация факта.