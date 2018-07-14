Дурманов: отмыть фрукты и овощи от микробов невозможно

Эксперт по вопросам биологической и продовольственной безопасности Николай Дурманов говорит об опасности микробов для человеческого организма.

Хорошо вымыть фрукты и овощи, прежде чем есть — этому правилу родители учат ребенка с самого детства, говоря об опасности микробов. Однако, отмыть от них продукты полностью невозможно, заявил эксперт по вопросам биологической и продовольственной безопасности Николай Дурманов.

"Термообработка — самая лучшая гарантия того, что мы не получим какие-то микробные сюрпризы. В принципе отмыть фрукты и овощи, особенно клубнику или шпинат невозможно. Природа миллионы лет дрессировала обитателей этих фруктов и овощей держаться всеми конечностями за них. Их не смоет даже торнадо, а не то, что тоненькая струйка из водопровода. Мытье фруктов и овощей — это лишь ритуал, отмыть их нельзя", — отметил собеседник радио Sputnik.

По словам Николая Дурманова, микробы, которые остаются даже после мытья не несут серьезной опасности для человека.

"По большому счету, нет ничего страшного в этих микробах. Да, есть риск отравиться, но потом выздороветь, и иммунная система получит бесценный опыт из этого эпизода", — заключил специалист.