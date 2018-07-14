Фельдман: в молдавской политике должно быть больше женщин

Председатель Совета по равенству Ян Фельдман рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, нужно ли преобладание женщин в молдавской политике.

Согласно рейтингу ООН, Молдова занимает 79 место по участию женщин в политике. В начале 2017 года количество женщин в парламенте Молдовы составляло 22,8%, и 22,2% — в правительстве.

О том, сколько женщин должно принимать участие в политической жизни Молдовы в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Совета по равенству Ян Фельдман.

"Закон о преобладании женщин в политике принимался в Молдове еще тогда, когда у нас не было смешанной системы. Мы тогда предлагали, чтобы из каждых пяти человек в списке не больше трех были одного пола. Как правило, руководители партий у нас мужчины, и женщин они ставили на последние места. Они соблюдали эти 40%, но женщины занимали самые последние строчки, и шансов пройти в парламент у них не было", — отметил собеседник.

По его словам, состав парламента должен отражать и гендерный состав страны, более 50% которого в Молдове представляют женщины.