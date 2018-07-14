Эксперт: если страны СНГ сплотятся, экономический кризис им не страшен

Эксперты Bank of America проанализировали тренды на мировом фондовом рынке и сделали вывод, что они схожи с ситуацией 1998 года, когда в Азиатском регионе случился экономический кризис, а в России был объявлен дефолт. Так, финансовая организация предупреждает о возможном повторении мирового экономического кризиса, пишет РИА Новости.

Данную возможность в эфире радио Sputnik прокомментировал экономист Михаил Беляев.

"Страны СНГ тоже в известной мере связаны с экономикой Российской Федерации, эти связи не разорвались, они являются взаимодополняющими еще с момента формирования этих связей. Мы не должны использовать только внутренний потенциал России, а весь потенциал стран СНГ, который был заложен изначально во времена СССР. Так, если бы даже этот кризис настал, то для нас он был бы не так ощутим", — сказал эксперт.