Попович: эти факультеты самые востребованные в молдавских вузах

Советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие специальности чаще всего выбирают молдавские абитуриенты.

Совсем скоро молдавские вузы распахнут свои двери для еще вчерашних школьников, которые в этом году поступают на первый курс университета. Определиться с будущей профессией многим молодым людям не просто, и поэтому, большинство из них выбирает самые популярные специальности.

О том, какие факультеты самые востребованные в молдавских вузах в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

"Эти факультеты стандартные, которые были и ранее. Это экономический факультет, факультет права и иностранных языков", — отметил советник.

Но, несмотря на востребованность этих специальностей среди студентов, их популярность на рынке труда в Молдове не так велика.

"Для этого у нас существует правительство и министерство труда. Они должны делать планирование в этой области, и они должны определять какие специальности и в каком количестве они нужны для Республики Молдова", — заключил Корнелиу Попович.