Попович: эти факультеты самые востребованные в молдавских вузах

О том, какие факультеты самые востребованные в молдавских вузах в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.
"Эти факультеты стандартные, которые были и ранее. Это экономический факультет, факультет права и иностранных языков", — отметил советник.
Но, несмотря на востребованность этих специальностей среди студентов, их популярность на рынке труда в Молдове не так велика.
"Для этого у нас существует правительство и министерство труда. Они должны делать планирование в этой области, и они должны определять какие специальности и в каком количестве они нужны для Республики Молдова", — заключил Корнелиу Попович.