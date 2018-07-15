Осипов: сидячий образ жизни приведет к серьезным проблемам с сердцем

Cпециалист по нетрадиционным методам оздоровления Владимир Осипов рассказал в эфире радио Sputnik о том, чем грозит сидячий образ жизни и как нужно правильно сидеть, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Сидячий образ жизни характерен для большинства людей, которые большую часть времени проводят в офисах. И если не взять за правило небольшие прогулки или любую другую физическую активность до или после работы, то это приведет к серьезным проблемам со здоровьем, говорит специалист по нетрадиционным методам оздоровления Владимир Осипов.

"Нужно чуть-чуть понизить рабочую поверхность стола. Клавиатура нужна находиться чуть пониже, или хотя бы на одном уровне с локтями. Когда мы поднимаем кисти вверх, а локти вниз, то жидкость, которая должна обеспечивать наши кисти, она стекает к локтевым суставам и возникают проблемы с суставами", — сказал Осипов в эфире радио Sputnik.

Специалист также отметил, что самыми серьезными последствиями сидячего образа жизни могут стать проблемы с сердцем.

"Если у человека нет привычки совершать прогулки, то сердце будет слабеть, и в результате не будет в состоянии справится со всей сосудистой системой. Если оно не тренируется, отдыхает пока мы сидим, пока едем в транспорте, то он ослабеет", — заключил Владимир Осипов.