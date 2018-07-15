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Александр Федорович
© Photo: drfedorovich.ru

Федорович: развитые страны не "выращивают" специалистов, они их покупают

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Об этом в эфире радио Sputnik рассказал психиатр Александр Федорович.

Отток умов и рабочих рук характерен не только для Молдовы, но и для большинства других, не самых развитых стран. Выращивая на своей территории специалиста, давая ему навыки и знания, она его теряет, потому что не может предложить ему соответствующие условия труда.

Развитые страны, в свою очередь, не занимаются выращиванием высококвалифицированных кадров, а просто покупают их, считает психиатр Александр Федорович.

"Задача компании привлечь высококлассных специалистов. Уже нет необходимости выращивать хороших специалистов на своей территории, можно заработать деньги и купить его из любой точки мира. Так, страна, вырастившая его, теряет этого специалиста, потому что, когда он хочет большего, она этого дать ему не может. Как спортивные клубы покупают спортсменов из других стран, так компании покупают мозги", — считает собеседник радио Sputnik.

Федорович также отметил, что если специалист действительно хороший, то компания идет на большие траты и требования работника, чтобы его привлечь.

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Теги:
отток умов, высокая квалификация, зарплата, Общество


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