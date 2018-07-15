Косметолог: эти процедуры ни в коем случае нельзя делать летом

Помимо радости от приближающегося отпуска и поездок на море приходит и озабоченность тем, как правильно ухаживать за кожей в этот период. Многие запасаются солнцезащитными кремами и не спешат выходить на улицу в самый разгар дня.

Какую же опасность несут в себе солнечные лучи, и какие процедуры лучше не делать летом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач дерматовенеролог — косметолог Ольга Омаров-Бахняну.

"Летом нужно избегать очень многих процедур. Все основные процедуры по уходу нужно планировать на прохладное время года — со второй половины сентября и до первой половины апреля. Это такие более травматичные процедуры, связанные с удалениями, инъекциями на больших площадях, лазерными шлифовками, удалением волос и т.д.", — отметила эксперт

Собеседница объяснила, в чем главная опасность проведения таких косметологических процедур летом.

"Все эти процедуры опасны для кожи, так как она поражается неравномерно. Это приводит к появлению пигментации. А глубокие пилинги и чистки могут даже привести к рубцеванию", — сказала Ольга Омаров-Бахняну.