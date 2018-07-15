Шоколатье: горький шоколад полезен для здоровья и не вредит фигуре

Шоколад является одним из самых любимых лакомств сладкоежек. Несмотря на большое разнообразие этой сладости, большинство все-таки предпочитает молочный или белый шоколад.

Однако, по словам шоколатье Аллы Комисаровой полезным шоколадом является только горький.

"Конечно же, шоколад очень полезный продукт, так как в какао-масле очень много витаминов. Но, к сожалению, большинство с детства любит молочный или белый шоколад, а самый полезный как раз горький. В молочный шоколад добавляется много сахара, сухое молоко и т.д.", — отметила собеседница радио Sputnik.

Шоколатье также развеяла миф о том, что шоколад вреден для зубов и для фигуры.

"Некоторые придерживаются мнения, что шоколад вызывает аллергию у детей и портит зубы, но на самом деле хороший горький шоколад не портит ни зубы, ни фигуру. А аллергия у детей ни на шоколад, а на молочные продукты, которые содержаться в молочном и белом шоколаде", — заключила собеседница.