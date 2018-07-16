Путин: мы гордимся тем, как организовали чемпионат мира

Президент России Владимир Путин дал оценку организации чемпионата мира по футболу, а также высказался о финальной игре, в которой встретились команды Франции и Хорватии.

"Безусловно, мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, для российских, и для любителей спорта во всем мире, и у нас получилось. Получилось во всех аспектах этого грандиозного события", — сказал российский президент.

По его словам, финальный матч "был прекрасным", а его результаты беспрецедентны.

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"Счет 4:2 в финале, я такого не помню, да и мало кто может вспомнить. Уверен, что у любителей футбола во всем мире руки дрожали на протяжении всего матча. Обе команды были замечательные, играли в открытый футбол, уверен, что понравилось всем, и мне тоже", — подчеркнул Владимир Путин.