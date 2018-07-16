Ахмедоглу: растут разногласия внутри НАТО

Последний саммит НАТО показал, что проблемы и разногласия между США и другими странами-членами альянса усугубляются и разрастаются, заявил Ахмедоглу Sputnik Азербайджан.

"С одной стороны, Трамп стремится найти общий язык с Путиным, с другой – хочет продолжать классическую американскую политику. Он вынуждает членов НАТО увеличить взносы для поддержания организации", — отметил Ахмедоглу.

По его словам, если бы у Трампа действительно была цель нормализовать отношения с Россией, то он бы не стал стремиться усилить НАТО.

Саммит НАТО состоялся в Брюсселе 11-12 июля. Он проходил на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.