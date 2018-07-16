Барзыкин: в России готовят законопроекты по либерализации визового режима

Россия создаст комфортные визовые условия для болельщиков после Чемпионата мира, президент Владимир Путин пообещал продумать данный вопрос - об этом рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

О перспективах изменения визового режима рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Речь идет о тех, кто за время турнира полюбил Россию, узнал, что она интересна для отдыха. Для все, кто решит посетить Россию, будут предусмотрены определенные условия. Пока есть несколько законопроектов. Они предполагают, что те, кто едут на событийные мероприятия — спортивные, культурные, деловые — получают безвизовый режим на 5 или 10 дней на время проведения", — заявил в эфире радио Sputnik Барзыкин.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Что иностранные болельщики и журналисты не ожидали увидеть в России

По его словам, вполне возможно, что эти проекты будут достаточно быстро приняты, так как 72 часа "безвиза" для круизных судов и паромов в некоторых портах России действует эффективно.

"Чемпионат показал, что если правильно администрировать и организовать поток наших гостей, то им гарантирована безопасность, а мы сможем предпринять все меры для того, чтобы предотвратить приезд тех, кто нам нежелателен", — добавил собеседник.

Эксперт полагает, что в ближайшие 5-10 лет в России будет развиваться инфраструктура, чтобы принимать больше туристов. А при возможной либерализации визового режима приток гостей увеличивается от 10 до 30 процентов.