Шорников: кто первый добежит до Москвы – ЕС и США борются за дружбу с Россией

Политолог Игорь Шорников в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил причины кардинального разворота в политике ЕС и США по отношению к России.

Синхронное изменение риторики в переговорах с Россией, которое продемонстрировали ЕС и США, вызвало если не подозрения, то всеобщий интерес. Вначале президент Франции Эмануэль заявил о необходимости восстановления сотрудничества с Россией. Его поддержала хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович, которая сказала, что нужно налаживать диалог с Россией вместо ее изоляции. После этого президент США Дональд Трамп поздравил Путина с проведением "одного из лучших ЧМ в истории".

Эта дружная благожелательность навеяна отнюдь не чемпионатом мира по футболу, считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

"Я думаю, что Трамп почувствовал, что в Европе с трудом терпят санкционный режим в отношении России, потому что он бьет в первую очередь по Европе, а не по России, хотя издержки и у нее. С другой стороны, надо понимать, что постоянно это продолжаться не может. Лучше в этой ситуации выйти победителем. Не хочет он оказаться в стане побежденных", — отметил он.

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В этой ситуации Трамп действует на опережение, пытаясь оказаться первым в гонке за дружбу с Россией, считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

"Если Евросоюз вдруг прекратит санкции и повернется к России лицом, то Америка останется ни с чем. Поэтому у Трампа такие позитивные сигналы Владимиру Путину. Они связаны с тем, что Америка нуждается в том, чтобы она первая улучшила отношения с Россией и переиграла в данном случае Евросоюз", — резюмировал политолог.

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В понедельник в Хельсинки проходит встреча президентов США и России. В Кремле ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT рассказал, что Москва рассчитывает на улучшение диалога с Вашингтоном.