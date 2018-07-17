Жук: США и Россия нашли точки соприкосновения, но остаются нерешенные вопросы

Молдавский политолог Виктор Жук считает положительным моментом начало политического диалога между США и Россией – странами, которые фактически являются ответственными за судьбу мира.

Эксперт Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова напомнил, что это первая полномасштабная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которой лидеры двух стран попытались найти общее, чтобы придать разговору позитивные аспекты, и им это, судя по всему, удалось.

"Они пришли к выводу, что в энергетических политиках они смогут сыграть свою роль. Кроме этого, я считаю, что не должно быть проблем по отношению к Сирии, потому что, в отличии от европейских стран, президент США не настаивает на том, чтобы Башар Асад ушел, наоборот, он понимает, что при помощи Российской Федерации сирийское правительство одерживает одну победу за другой", — отметил собеседник Sputnik.

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В то же время, Виктор Жук считает, что между странами остаются неразрешенным ряд проблем, которые требуют времени и дополнительных дипломатических усилий.

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Но в целом, встреча лидеров двух государств — это хороший посыл всему миру, подчеркнул политолог.

В понедельник в Хельсинки президент России и лидер США провели первую встречу вне рамок многосторонних международных форумов. Их беседа один на один продолжалась два часа десять минут. После завершения переговоров в расширенном формате главы государств провели совместную пресс-конференцию.