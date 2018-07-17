Коктыш: саммит в Хельсинки войдет в актив предвыборной кампании Трампа

"Встреча прошла блестяще. Я думаю, что все достигли своих целей. Для Трампа встреча тоже вполне выигрышная. Дело в том, что чем большую неадекватность демонстрируют его критики, а они уже давно скатились за грань неадекватности, тем более убедительней становится его позиция", — отметил Коктыш.

По его словам, благодаря критикам Трампа в головах американских избирателей сложилась обратная картина: если президента ругают, значит он хороший, а если хвалят, то что-то с ним не так.

"Белое стало черным, а черное — белым. Это стало кодом прочтения мейнстримных СМИ. Сейчас это прочтение воспроизводится. Критики явно демонстрируют уже детские комплексы и пытаются укусить Трампа по любому поводу. Это создает очень хороший фон для промежуточной предвыборной кампании", — заметил политолог.

© Sputnik / Igor Zarembo Путин: у спецслужб России и США есть примеры успешного сотрудничества

Президент США положит прошедший саммит в актив предвыборной кампании Республиканской партии, которую он представляет. Выборная кампания в Сенат США должна завершиться в начале ноября. Выборы приведут к обновлению американского Сената на треть, на остальные две трети поменяется губернаторский корпус, полностью обновится палата представителей США, подчеркнул Коктыш в эфире радио Sputnik.

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Он добавил, что для России встреча также очень важна. Во-первых, это возможность сделать мир безопаснее через возобновление полноценного диалога между двумя ядерными державами. А во-вторых, встреча ознаменовала наступление нового уровня решения глобальных международных проблем и распределения зон интересов.