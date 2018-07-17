Эксперт: Трамп и Путин нашли понимание по вопросу продажи нефти и газа

Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik обратил внимание на некоторые реплики, произнесенные президентами России и США на саммите в Хельсинки.

В своем комментарии политолог Юрий Почта отметил, что до общественности доходят противоречивые мнения о строительстве "Северного потока — 2". А многие считали, что России не следует реализовывать этот проект.

"Понять американцев можно, они помогали восстанавливать Европу с помощью плана Маршала, а потом создали НАТО для защиты и безопасности европейских стран. Но вдруг почему-то они начинают "ходить налево" и закупать товар не у американцев", — заявил Юрий Почта.

Трамп дал понять, что американские нефтегазовые продукты будут конкурировать на мировом рынке с российскими, считает собеседник.

"Путин, мне кажется, подыграл и положительно отнесся к этой идее. В данном случае монопольное желание Соединенных Штатов продавать тем, кому хотят, и запрещать своим союзникам покупать у других, отошло на второй план. Предлагается конкуренция", — уточнил он.

Трамп: диалог с Путиным был прямым, открытым и продуктивным>>>

Лидеры двух стран показали, что нашли другие подходы, и это — очень хорошо. Главное, чтобы все происходило по правилам Всемирной торговой организации, убежден Юрий Почта.