Межуев: выступление Путина и Трампа прошло со счетом 5:0 в нашу пользу

Политолог Борис Межуев в эфире радио Sputnik заявил, что совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки завершилась со значительным преимуществом российской стороны.

Эксперт рассказал, что американский президент в ходе пресс-конференции сильно уступил по многим вопросам российскому лидеру Владимиру Путину.

"Все прошло буквально по очкам. Трамп назвал дурацкой политику предыдущей администрации США по отношению к России. Что именно он имел в виду, глава Белого дома не конкретизировал. Но основную вину в ухудшении российско-американских отношений он возложил на США", — заявил Межуев в эфире радио Sputnik. © Sputnik / Эксперт: Трамп и Путин нашли понимание по вопросу продажи нефти и газа

Отвечая на вопрос о том, кому он больше доверяет, американской разведке или Владимиру Путину, Трамп замешкался и заявил, что верит обоим в равной степени, после чего стал говорить, что его визави был убедителен и силен в своих отрицаниях о вмешательстве России в дела Америки. Это тоже своего рода проигрыш американского президента, считает политолог.

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Далее, как отметил Межуев, говоря о "Северном потоке-2", Трамп фактически дал понять, что никак не может помешать реализации этого проекта.

"Путин подчеркнул, что мы не собираемся лишать Украину возможности транспортировки транзитного газа. Решить нужно только вопрос о собственности. Тут оказалось, что у американского лидера нет никаких серьезных аргументов и рычагов для оказания давления на Россию по этому вопросу. Это стало главным козырем Трампа, который он использовал на саммите НАТО. Теперь же он фактически сдал свои собственные позиции по вопросу критики "Северного потока 2", — заключил эксперт.