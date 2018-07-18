Судаков: столкновение США и РФ в Сирии могло привести к глобальному конфликту

Политолог-американист Сергей Судаков размышляет о важности координирования действий между российскими и американскими военными, что трудно делать без помощи спецслужб.

Минобороны РФ выступило с готовностью к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, на которого ссылается РИА Новости.

Он подчеркнул, что планируется активизировать контакты с американскими коллегами по линии генеральных штабов и другим каналам. В частности, предстоит обсудить продление срока действия Договора СНВ и взаимодействие в Сирии.

По словам политолога Сергея Судакова, сегодня крайне важно создать систему международного регулирования, особенно это касается армейской сферы.

"Дело в том, что столкновение США и Российской Федерации на территории Сирии могло привести к локальному и глобальному конфликту.

Очень важно, чтобы существовала прямая линия взаимодействия между военными, и касалась она не только разграничения по красным зонам", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Эксперт рассказал о существовании зон влияния и центров ориентирования, иными словами, квадратов, куда можно заходить и куда не стоит.

"США в какой-то момент перестали выходить на связь, перестали маркировать "свой"-"чужой". Это привело к тому, что мы соблюдали правила, которые существовали до этого, но диалога как такового не было. Очень важно, чтобы появился такой диалог. И я полагаю, что наш генштаб возобновляет полноценный диалог с генеральным штабом США", — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

© REUTERS / Grigory Dukor Путин и Трамп рассказали о сотрудничестве по сирийскому вопросу

Сергей Судаков добавил, что обеспечить невмешательство сторон в чужие сферы влияния невозможно без диалога между спецслужбами.

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"Если мы хотим сдвинуть позиции, если понимаем, что терроризм не имеет национальности и границ, то, конечно, нам следует делать некую работу вместе. И сейчас, начиная с военной координации и координации спецслужб, мы подходим к тому, что начинаем делать одно дело, не торгуясь, кто прав, кто виноват, кто больше сделал, кто меньше и чья это победа. Мы просто начинаем двигаться к определенному прогрессу, который делает мир более безопасным", — резюмировал эксперт.