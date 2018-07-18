Цвик: после переговоров Путина и Трампа у Сирии появилась надежда

Журналист, политолог и доктор философии Маргарита Цвик в эфире радио Sputnik высказала мнение, что встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов даст толчок к решению сирийского конфликта.

В ходе встречи Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о сотрудничестве по сирийской проблеме. Позже российское оборонное ведомство заявило о готовности к практической реализации договоренностей президентов России и США в сфере международной безопасности.

"Решения, которые приняли лидеры супердержав Владимир Путин и Дональд Трамп, очень необходимы всему миру. Российский президент давным-давно говорил о том, что надо все делать вместе, то есть подобные вопросы должны решаться сообща", —заявила Цвик.

Собеседница полагает, что решение конфликта в Сирии — это не только спасение ее народа, но и улучшение жизни населения стран Евросоюза, потому что туда прибывает огромное количество людей из горячих точек земли.

"Благодаря России в Сирии, откуда большинство населения перебралось в разные страны мира, спасая своих детей и себя, дабы переждать эту страшную войну, затеянную оппозицией, наступило, нельзя сказать, что перемирие, что тишина, но оттуда уже все-таки не так бегут люди. У Сирии появилась надежда", — заявила Цвик.

По ее мнению, постоянные наплывы такого огромного количества людей не давали возможности странам Евросоюза решать свои проблемы. Более того, известно, что вместе с огромным потоком мигрантов из Сирии в различные страны мира проникают террористы с желанием уничтожить не только людей, но и продолжить войну против всего человечества.