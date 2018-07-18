Чуря: Евросоюз разочаровал своей слабостью и "рыхлостью"

Молдавский политолог считает, что ЕС, заморозивший финансирование Молдовы, продемонстрировал не силу, а слабость, а ухудшение отношений с Россией и США не позволит реализовать проекты, направленные на усиление объединенной Европы.

По словам Корнелиу Чури, Молдова при выборе своего внешнеполитического пути, рассчитывала найти в Евросоюзе сильного партнера. Однако события внутри ЕС и решения, которые там принимаются, говорят об обратном. В этом смысле собеседник радиостудии Sputnik Молдова напомнил о решении Европарламента, которое, по его мнению, указывает на слабость Брюсселя.

"Тот факт, что ЕС оказывается "рыхлым" сообществом, а не той сильной интеграционной структурой, к которой мы стремились с самого начала, очень плохо для Молдовы. Потому что нам нужен сильный Евросоюз. То как они ведут себя по отношению к Молдове, это не признак силы, а признак слабости. Они не могут поддержать собственные принципы внутри сообщества, зато они устанавливают принципы там, где, как им кажется, нет никакого сопротивления", — сказал политолог.

Нам не нужен такой Евросоюз, отметил эксперт. Молдова стремилась в сильное объединение, в котором соседствуют разные идентичности, которое в состоянии сосуществовать с другими.

"А Евросоюз входит в противоречие и с американцами, и с Россией и, как оказывается, на сам ЕС мало кто обращает внимание. И еще он наказывает слабых, не зная, как решать свои проблемы с Польшей, Венгрией, Румынией, с мигрантами и так далее. Я думаю, именно поэтому Евросоюзу предстоит серьезное испытание. И кто знает, может быть Молдова окажется более сильной стороной в данном отношении", — резюмировал эксперт.

Ранее Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове — 100 миллионов евро — до разрешения ситуации с выборами мэра Кишинева. Соответствующий документ поддержали 343 из 751 депутата Европарламента.