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Артур Давыденко
© Photo: Facebook / Артур Давыденко

Давыденко: вот что нужно делать, если пропал человек

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Спасатели продолжают поиски семилетнего мальчика, который потерялся 14 июля в горах Алматинской области в Казахстане.

Спасатель, директор тренинг-центра "Команда 112" Артур Давыденко объяснил в эфире радио Sputnik о первых мерах, которые необходимо предпринять в случае пропажи человека. 

"Как только человек пропал, ушел и не вернулся, не вышел на связь в течение условленного времени — в любом случае поднимается тревога", — сказал Давыденко.

Он отметил, что это подразумевает оповещение всех официальных структур и экстренных служб. Необходимо задействовать знакомых, общественные организации, волонтеров и добровольцев, добавил в эфире радио Sputnik спасатель.

"Есть добровольцы, которые объединяются в поисково-спасательные отряды. Их помощью никогда не стоит пренебрегать. Сначала собирается вся информация о том, куда человек направлялся, с кем пошел, может есть какие-то настораживающие события, разговоры или другие данные, которые стоят внимания спасателей. Определяется направление поиска, и начинается работа", — пояснил собеседник.

Рейсовый автобус. Архивное фото.
© Ruptly .
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По его словам, нужно сразу определить: откуда ребенок — из города или из сельской местности. Это необходимо выяснить, потому что сельские дети являются более приспособленными к экстремальным условиям дикой природы, чем те, которые выросли среди "каменных джунглей".

Отвечая на вопрос о том, сколько может продержаться в таких условиях человек, спасатель отметил, что есть общие параметры, но они, как правило, нарушаются. Но, тем не менее, поисковые работы необходимо проводить до обнаружения каких-либо результатов, считает эксперт.

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Теги:
поиски ребенка, поиски мальчика в Казахстане, пропал человек, Артур Давыденко, Казахстан, Бедствия и чрезвычайные происшествия


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