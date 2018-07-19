Шорников: возвращение Дмитрия Козака в Молдову связано с ситуацией в регионе

Дмитрий Козак возвращается в Молдову с конкретными целями, главная из которых заключается в недопущении эскалации напряженности в регионе, считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

По убеждению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, возвращение Дмитрия Козака в Молдову является продолжением той линии, которую вела Россия до 2003 года и которую сама и оборвала после неудачи с подписанием меморандума об окончательном урегулировании приднестровского конфликта, предоставив возможность Западу проявить себя в этом вопросе.

"Прошло 15 лет, мы видели, что влияние России в регионе за это время постепенно снижалось. В начале появился формат "5+2", США и Евросоюз стали участниками, они стали предлагать способы урегулирования и в экономической области, и в тактике малых шагов", — отметил Шорников.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Назначение Козака: чего ожидать Молдове

Но за 15 лет ничего добиться не смогли. Более того, за этот период ситуация в регионе дестабилизировалась, ожидается ожесточенная борьба и в самой Молдове в связи с парламентскими выборами.

Определенных успехов удалось добиться в политике "малых шагов", в результате которой за последние полгода были подписаны шесть протоколов. Но что будет, когда будет завершена социально-экономическая повестка, — задается вопросом собеседник. Очевидно, что настанет время политического урегулирования, которое невозможно в условиях неспокойной ситуации.

"Стороны вынуждены будут перейти к политическому вопросу. А это синхронно подгадывается под парламентские выборы. К концу ноября так может получиться, что социально-экономическая повестка будет исчерпана. Как пройдут выборы — не будем кликушествовать, неизвестно. Но если после выборов возникнут вопросы политического урегулирования, то как будет дальше развиваться ситуация — очень сложно предположить. Мы не представляем, какое правительство будет в Молдове. Это таит много рисков. Чтобы подстраховаться, не допустить нехорошего, сюда назначается человек, который знаком с этой ситуацией", — заключил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев. Также Рогозин занимал пост сопредседателя межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией.