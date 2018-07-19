13:16 19 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD16.67
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.63
Поиск
Игорь Шорников
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шорников: возвращение Дмитрия Козака в Молдову связано с ситуацией в регионе

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (184)
9720

Дмитрий Козак возвращается в Молдову с конкретными целями, главная из которых заключается в недопущении эскалации напряженности в регионе, считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

По убеждению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, возвращение Дмитрия Козака в Молдову является продолжением той линии, которую вела Россия до 2003 года и которую сама и оборвала после неудачи с подписанием меморандума об окончательном урегулировании приднестровского конфликта, предоставив возможность Западу проявить себя в этом вопросе.

"Прошло 15 лет, мы видели, что влияние России в регионе за это время постепенно снижалось. В начале появился формат "5+2", США и Евросоюз стали участниками, они стали предлагать способы урегулирования и в экономической области, и в тактике малых шагов", — отметил Шорников. 

Дмитрий Козак
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Назначение Козака: чего ожидать Молдове

Но за 15 лет ничего добиться не смогли. Более того, за этот период ситуация в регионе дестабилизировалась, ожидается ожесточенная борьба и в самой Молдове в связи с парламентскими выборами.

Определенных успехов удалось добиться в политике "малых шагов", в результате которой за последние полгода были подписаны шесть протоколов. Но что будет, когда будет завершена социально-экономическая повестка, — задается вопросом собеседник. Очевидно, что настанет время политического урегулирования, которое невозможно в условиях неспокойной ситуации.

"Стороны вынуждены будут перейти к политическому вопросу. А это синхронно подгадывается под парламентские выборы. К концу ноября так может получиться, что социально-экономическая повестка будет исчерпана. Как пройдут выборы — не будем кликушествовать, неизвестно. Но если после выборов возникнут вопросы политического урегулирования, то как будет дальше развиваться ситуация — очень сложно предположить. Мы не представляем, какое правительство будет в Молдове. Это таит много рисков. Чтобы подстраховаться, не допустить нехорошего, сюда назначается человек, который знаком с этой ситуацией", — заключил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев. Также Рогозин занимал пост сопредседателя межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией.

Тема:
Приднестровское урегулирование (184)

По теме

"Второе пришествие" Козака в Молдову: ожидания и реальность
Теги:
план Козака, приднестровское урегулирование, Игорь Шорников, Политика


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Папа Римский Франциск
    Встретить папу

    В Латвии объявили набор добровольцев, которые готовы помочь в проведении визита папы римского в республику.

  • Попкорн и желейные мишки
    Показа не будет

    В Литве остановили показ мультфильма "Два хвоста", который транслировался в кинотеатрах на русском языке без субтитров.

  • Эстонский экономист Ханон Барабанер
    Больше прагматичности

    В свете обсуждения новых отношений России и США для Эстонии выгоднее стать посредником, а не выступать против обеих сторон, считает профессор Ханон Барабанер.

  • Археологические раскопки, фото из архива
    Здесь жили люди

    Ученые в ходе экспедиции обнаружили некрополь в Губинском районе и заполнили брешь в истории древнего Азербайджана.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на внеочередном заседании правительства Армении (22 мая 2018). Еревaн
    Это провокация!

    Инцидент в селе Паник — не что иное, как провокация против дружественных армяно-российских отношений, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

  • Ракета на стартовой площадке космодрома Байконур, архивное фото
    "Прогресс" подождет

    Космодром "Байконур" начинают готовить к массовому запуску спутников связи OneWeb, перенеся из-за этого запланированные старты грузовых кораблей "Прогресс".

  • Благотворительный фонд Подари крылья
    Флэшмоб доброты

    Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.

  • Папа Римский Франциск
    Встретить папу

    В Латвии объявили набор добровольцев, которые готовы помочь в проведении визита папы римского в республику.

  • Попкорн и желейные мишки
    Показа не будет

    В Литве остановили показ мультфильма "Два хвоста", который транслировался в кинотеатрах на русском языке без субтитров.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Крестный ход, приуроченный к 100-летию гибели царской семьи
Крестный ход в 100-летие гибели царской семьи состоялся в Екатеринбурге
В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения
Пассажир снял на видео момент крушения самолета
Молдова теряет учащихся и преподавателей
Массовый исход: кого потеряла Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться