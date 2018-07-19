Хасиев: пластиковые упаковки очень вредны, нужно переходить на бумажные

Председатель Межрегионального экологического движения "Ока" Алан Хасиев в эфире радио Sputnik рассказал о вреде пластика для человеческого организма и окружающей среды.

"Пластиковые упаковки вызывают серьезнейшие проблемы для здоровья людей. Речь идет о разных температурных режимах использования посуды и пищи в ней, таким образом выделяются вредные химические элементы, которые, попадая в организм, вызывают серьезные осложнения для здоровья", — заявил в эфире радио Sputnik Хасиев.

Необходимо переходить на бумажные упаковки, так как они более экологически чистые и не так вредны. Пластиковые изделия более дешевые, они выгоднее для производителей, но не нужно идти на поводу у бизнеса, считает собеседник.

"К 2035 году нужно практически вывести всю полиэтиленовую и пластиковую упаковку из оборота. Есть более важные направления использования углеводородного сырья. Переход на бумагу — единственно правильный путь. Еще важное направление, которое нужно восстановить — это стеклянная тара", — заключил эксперт.