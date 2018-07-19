Москович: уроженец Молдовы принес Румынии гран-при "Славянского базара"

Уроженец Молдовы Марчел Рошка стал победителем международного фестиваля "Славянский базар в Витебске - 2018", завоевав гран-при: но представлял он на конкурсе Румынию.

Как получилось, что гран-при популярного фестиваля "Славянский базар" принес Румынии уроженец нашей республики: об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал официальный представитель "Славянского базара", народный артист Константин Москович.

"Каждый год, в феврале, я провожу в Молдове отбор участников на фестиваль "Славянский базар". Членами жюри были выбраны два кандидата: Андрея-Эмира Рацэ — для детского конкурса, а для взрослого — Самир Логин. Чуть позже ко мне обратился Раду Буза, продюсер Марчела Рошки, и сказал, что у него тоже есть исполнитель", — заявил Москович.

Менять кандидатов уже было нельзя, но зато в Румынии отбор еще не прошел, поэтому молодому исполнителю предложили попробовать свои силы там, рассказал Москович. К тому же, у него было гражданство Румынии, а правила конкурса не запрещают выступать за другую страну, добавил собеседник.

По его мнению, Молдова и Румыния были представлены на конкурсе достойно.

"Марчел оказался более проникновенным и откровенным. Композиция, исполненная им, дошла до сердца каждого члена жюри и зрителя ", — заключил Москович.