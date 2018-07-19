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Павел Салин
© Video: Youtube / Свободная Пресса

Политолог: наивно ожидать от Трампа постоянства в заявлениях

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Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik объяснил причины противоречивых заявлений Дональда Трампа после саммита в Хельсинки.

Как сообщает РИА Новости, после саммита в Хельсинки Дональд Трамп заявил, что его слова на пресс-конференции поняли неверно. Мир услышал, что американские спецслужбы не представили никаких доказательств вмешательства России в президентские выборы в США.

"Моя фраза должна была прозвучать так: я не вижу никаких доказательств того, что за вмешательством в выборы не стояла Россия", — уточнил через несколько часов после итоговой пресс-конференции в Хельсинки американский лидер.

Почему Трамп передумал и решил придать своим же собственным заявлениям иной смысл? Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Салин.

"Трамп является выраженным популистом. А они придерживаются всегда двух принципов. Первый из них — говори то, что от тебя хотят услышать, и делай то, что нужно тебе. И второй — не всегда реагируй на текущую конъюнктуру. Поэтому ожидать от Трампа того, что он сегодня будет говорить то же, что он говорил 16 июля, мягко говоря, наивно", — отметил собеседник.

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По словам политолога, граждане США вряд ли заметят, что Трамп противоречит самому себе, им попросту не дадут этого понять местные СМИ. Масс-медиа США, по словам Салина, будут формировать то общественное мнение, которое соответствует их редакционной политике.  

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"Внимание миллионов будет приковано не к словам Трампа, а к СМИ, которые будут интерпретировать слова американского лидера. Поэтому наивно говорить о том, что каждый гражданин США услышит всю палитру мнений о заявлениях Трампа и сделает собственные выводы. То, что Трамп делает противоречивые заявления, заметно только журналистам и представителям политических элит. Но они — не настолько наивные люди и прекрасно понимают, что слова — это слова, а дела — это дела", — заключил Павел Салин.

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Теги:
Трамп, популизм, заявления, Павел Салин, Политика


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