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Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo : мпгу.рф

Шаповалов: последними заявлениями Трамп пытается погасить вал критики

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Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал последние заявления президента Соединенных Штатов.

После саммита в Хельсинки Дональд Трамп заявил, что, если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения между странами, он станет "злейшим врагом" российского президента.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
Трамп готов провести вторую встречу с Путиным

"Это привычная риторика президента США. Поэтому данную фразу нужно рассматривать в том же ряду, что и ранее сказанное им о так называемом "вмешательстве России в выборный процесс США", — отметил в эфире радио Sputnik Шаповалов.

По его мнению, Трамп пытается маневрировать и ужесточить свою риторику в отношении России, чтобы погасить тот вал критики, обрушившийся на него после переговоров с российским лидером.

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"Очевидно, что это не последняя подобного рода фраза. Но это все не успокоит вал критики. Речь идет о довольно активной фазе внутриполитической борьбы, которая усиливается по мере приближения выборов в конгресс США", — добавил политолог.

Говоря о выборах, Шаповалов уточнил, что они для Трампа и всей Республиканской партии, которую он представляет, крайне важны. Лидер США очень рассчитывает на осенние выборы, от них зависит и его будущее, ведь победа фактически гарантирует второй срок президентства Трампа, считает эксперт.

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Теги:
выборы в США, конгресс, Владимир Шаповалов, Дональд Трамп, США, Россия


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