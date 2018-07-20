Шаповалов: последними заявлениями Трамп пытается погасить вал критики

После саммита в Хельсинки Дональд Трамп заявил, что, если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения между странами, он станет "злейшим врагом" российского президента.

© Sputnik / Сергей Гунеев Трамп готов провести вторую встречу с Путиным

"Это привычная риторика президента США. Поэтому данную фразу нужно рассматривать в том же ряду, что и ранее сказанное им о так называемом "вмешательстве России в выборный процесс США", — отметил в эфире радио Sputnik Шаповалов.

По его мнению, Трамп пытается маневрировать и ужесточить свою риторику в отношении России, чтобы погасить тот вал критики, обрушившийся на него после переговоров с российским лидером.

Коктыш: саммит в Хельсинки войдет в актив предвыборной кампании Трампа>>>

"Очевидно, что это не последняя подобного рода фраза. Но это все не успокоит вал критики. Речь идет о довольно активной фазе внутриполитической борьбы, которая усиливается по мере приближения выборов в конгресс США", — добавил политолог.

Говоря о выборах, Шаповалов уточнил, что они для Трампа и всей Республиканской партии, которую он представляет, крайне важны. Лидер США очень рассчитывает на осенние выборы, от них зависит и его будущее, ведь победа фактически гарантирует второй срок президентства Трампа, считает эксперт.