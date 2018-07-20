Калестру: лечиться в частных клиниках Молдовы можно бесплатно

Получать медицинскую помощь всех уровней в частных поликлиниках и больницах Молдовы реально только на основании медицинского полиса.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщила начальник отдела управления оценки и мониторинга Национальной кампании медицинского страхования (НКМС) Диана Калестру.

По ее словам, ежегодно кампания медстрахования расширяет перечень частных медицинских учреждений, с которыми заключаются контракты.

"В 2018 году было заключено 67 контрактов с частными медицинскими учреждениями. Это учреждения, которые предоставляют медицинскую помощь различных уровней. И первичная медицина, и специализированная амбулаторная, и стационарное лечение, и высокоспециализированные медицинские услуги", — отметила Калестру.

Представитель НКМС добавила, что получать услуги частных медучреждений могут застрахованные лица, соблюдающие все процедуры, прописанные единой программой страхования.

"Изначально мы обращаемся к семейному врачу. Если его компетенция не позволяет разрешить данную проблему, он направляет нас к специалисту амбулаторного уровня. Если специалист считает, что нужна госпитализация, он дает нам направление — форму "27-Е", и с данным направлением мы можем быть госпитализированы в частное медицинское учреждение," — отметила она.

© Sputnik / Константин Чалабов Медицина или бизнес: в Молдове чтобы попасть в больницу, нужно заплатить за вход

Собеседница отметила, что существуют квоты на госпитализацию в частные больницы. Это же касается и коммерческих поликлиник.

"Есть перечень учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь, куда вы можете написать заявление и встать на учет к семейному врачу в частной клинике", — добавила специалист.

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Весь перечень частных медицинских учреждений, в которых оказывается помощь по полису медстрахования опубликован на сайте НКМС.