Демограф: Европа вступает в эру низкой рождаемости и смертности

"Раньше структура населения стран Европы определялась той активной семейной политикой, которая проводилась в предшествующие годы. Она способствовала росту рождаемости в 80-е годы", — заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова Ольга Гагауз.

По ее словам, многие государства, в том числе и Россия, сталкиваются с такими же проблемами, как и Молдова — низкая рождаемость и высокая смертность.

© Sputnik / Evghenii PANASENCO Постоянное население Молдовы за последние 15 лет неизменно сокращалось

На данный момент, как считает специалист, в европейских странах происходит так называемый "демографический переход".

"Это значит, что они вступают в эру низкой смертности и низкой рождаемости. Это характерно для большинства стран Евросоюза. Просто они находятся на разных этапах демографического перехода", — заявила эксперт.

Она добавила, что прирост населения в таких странах осуществляется, в основном, за счет миграции. Но в то же время, из-за этого падает население других более слабых экономически государств, откуда эти люди прибывают.

"Прогнозируется что Молдова, Болгария, Румыния и другие страны будут и дальше терять население. Так как потребность в рабочей силе в Европе существует, а уровень доступности европейских рынков выше", — заключила Гагауз.