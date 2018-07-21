Косметолог: в XXI веке пора отказываться от бабушкиных "рецептов красоты"

Огурец под глаза, маска из малины на лицо — для многих рецепты бабушек до сих пор остаются актуальны. Но напрасно, считает врач дерматовенеролог — косметолог Ольга Омаров-Бахняну.
"Нельзя забывать, что эти продукты содержат кислоты, а кислота имеет свойство разъедать. Следовательно, будет какой-то легкий воспалительный процесс. А любой легкий воспалительный процесс при выходе на солнце может спровоцировать пигментацию. Я все-таки рекомендую перед выходом на улицу воздержаться от применения подобных масок", — отметила собеседница радиостудии Sputnik Молдова.
Применение и широкое распространение домашних масок раньше было связано с тем, что такого разнообразия кремов и пилингов попросту не было.
В каком-то смысле женщины прибегали к "подручным материалам" от безысходности, отметила специалист. Мы же живем в другое время, которое позволяет не играть в опасные игры с так называемой натуральной косметикой, которая в наше время может быть очень даже не натуральной.
"В XXI веке пора отойти от использования в домашних условиях продуктов, непонятно как выращенных и непонятно, с каким содержанием химических добавок. Рекомендую не наносить все это на лицо, потому что это может привести к стойким аллергиям, которые не всегда уходят с помощью кремов или спреев, а иногда даже надо делать парентеральное введение сенсибилизирующих и антигистаминных препаратов", — заключила Ольга Омаров-Бахняну.