Медиаэксперт: скоро можно будет звонить с помощью кофеварки

"Мы находимся на сломе эпох, и, может быть, через год-два-три можно будет звонить или передавать сообщения с помощью любого устройства, которое будет находиться в поле зрения — будь то часы, холодильник, кофеварка, кресло или что-то еще", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, уже сегодня технический прогресс предлагает человеку различные способы связи с помощью различных устройств, что еще несколько лет назад выглядело, скорее, как сцены из фантастических фильмов.

"Сегодня, если говорить о мобильной сети, то передавать сообщения можно практически любым способом: ты можешь писать и отправлять уничтожающиеся сообщения. Буквально на днях Instagram добавил функцию видеозвонков. Появились умные очки. Хотя Google не очень удачно запустил эту историю, но явно она будет как-то развиваться в ближайшей перспективе. С умных очков тоже можно будет звонить, отправлять сообщения, разговаривать и так далее. Сейчас есть система для автомобилей, с помощью которой можно выводить проекцию на лобовое стекло. То есть водитель не отвлекается от дороги, видит полупрозрачное изображение своего собеседника", — добавил специалист.

О технологиях будущего и настоящего в эфире радио Sputnik рассказал медиаэксперт Антон Коробков-Землянский.