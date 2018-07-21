Гараганов: нами давно манипулируют с помощью запахов

Доктор психологических наук Артур Гараганов рассказал о приемах, которые взяли на вооружения маркетологи для того, чтобы привлечь клиентов в магазины и рестораны.

По словам Артура Гараганова, в последние десятилетия нейромаркетологи все чаще используют технологии воздействия на физиологию человека. И запах в этом манипулировании является весьма эффективным средством, поскольку он не осознается человеком, но при этом вызывает в нем немедленную реакцию.

"Даже если вы проходите мимо магазина одежды и чувствуете какой-то запах или мимо кондитерской, то человека туда больше влечет. Срабатывает определенная зона мозга, которая улавливает именно этот запах", — отметил психотерапевт в эфире радио Sputnik.

Именно поэтому, проходя мимо кондитерской мы улавливаем приятный запах сладкого, свой запах имеют фаст-фуды и хлебные отделы в супермаркетах. Конечно, это может быть и не натуральный аромат, зато срабатывает он стопроцентно.

"Используется запах для того, чтобы стимулировать определенный набор наших поведенческих реакций — привлечь внимание, получить доступ к продукту, дать возможность человеку попробовать этот продукт или товар и после этого, чтобы этот человек вступил в коммуникацию с теми же продавцами. Запах срабатывает как тот первый человек, приглашающий нас в кафе, ресторан, магазин, который устанавливает с нами контакт", — пояснил специалист.

Как запахи стали эффективным средством манипулирования сознания и поведения, профессор психологии Артур Гараганов рассказал в эфире радио Sputnik.