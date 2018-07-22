Ковалева: резко выходить из отпуска опасно для психики

Психолог Елена Ковалева дала рекомендации отпускникам, как выйти из отпуска и не впасть в депрессию.

Сезон отпусков в самом разгаре, летом большинство граждан нашей страны стремятся в отпуск за оздоровлением, новыми позитивными эмоциями.

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Но вот под конец каникул на смену одухотворенной радости приходит обратное чувство.

Речь идет о нежелании выходить на работу. В этом нет ничего странного, считают психологи.

Все дело в том, что человек склонен к тому, чтобы какое-то определенное время повторять те действия, к которым он привык, и таким образом вырабатывается некий стереотип поведения.

"Инерция, которая есть в поведении человека, способствует закреплению каких-то положительных эмоций, поэтому человек к ним стремится. Вот почему очень сложно переключаться на другой вид деятельности", — объясняет психолог Елена Ковалева причины наших эмоциональных проблем.

Чтобы выход на работу сделать максимально комфортным, необходимо начать подготовку к этому еще до окончания отпуска, советует собеседница. Иными словами, чтобы отпуск не стал наркотиком, надо напоминать себе о том, как сложно от него будет отвыкать. А если вы нашли в себе силы выйти из отпуска, то не надо сразу, как говорится, "брать быка за рога".

"Необходимо правильно входить в рабочий ритм, важен постепенный вход. Если резко ставить сложные цели, то получим только отрицательный результат", — заключила специалист в эфире радиостудии Sputnik Молдова.