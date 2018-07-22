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Виталий Вехов
© МГТУ им. Н. Э. Баумана

Вехов: как защитить свои деньги на банковской карте

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Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов дал несколько советов пользователям банковским карт, чтобы сохранить свои денежные средства.

"Есть основная карта, а можно еще открыть дополнительную.

деньги, архивное фото
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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И на ней держать тот минимум, который вы хотите потратить в день. Запомните трехзначный код на обороте карты и сотрите его там вообще. Чтобы если карта потеряется никто не мог ей воспользоваться", — сказал Вехов в эфире радиостудии Sputnik

Он рассказал о том, что на просторах интернета нельзя забывать о безопасности. Например, в соцсетях не следует открывать сообщения от незнакомых людей, также очень опасно переходить по рекламным баннерам, которые выскакивают практически на каждом сайте.

"Если вы скачиваете приложение своего банка, то найдите его на оригинальном сайте. Чтобы попасть именно на него, лучше вбить адрес на клавиатуре, а не переходить по ссылкам. Они выведут на страницу с точно такой же картинкой, но это будет фишинговый сайт, который соберет все ваши личные данные и мошенники завладеют денежными средствами", — порекомендовал Вехов.

Он отметил, что в целях безопасности необходимо периодически обновлять антивирусные программы на смартфонах. Так как разные фейковые приложения имеют вредоносные программные коды, и с ними может бороться только хороший антивирус.

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Теги:
банковские карты, безопасность, Виталий Вехов, Общество


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