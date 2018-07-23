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Вячеслав Холодков
© Photo: РИСИ

Эксперт: смысл существования ВТО пропадает

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Экономист-международник, эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков прокомментировал подписание соглашения о зоне свободной торговли между Японией и ЕС.

Подписанное после четырех лет активных переговоров рамочное соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Японией ведет к ослаблению и даже разрушению ВТО, в этом уверен эксперт РИСИ Вячеслав Холодков. Стоит отметить, что совокупный ВВП ЕС и Японии — примерно 28% мирового ВВП.

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Экономист заявил, что главная причина подписания этого соглашения — протекционистская политика США.

"В нынешней ситуации, когда возникла угроза сокращения экспорта в США, эти страны нуждаются в новых рынках. Взаимная торговля будет компенсировать потерю, которую Япония и страны ЕС несут на американском рынке. Более того, это соглашение — реакция в целом на попытки американского президента Дональда Трампа разрушить систему международной торговли", — сказал Холодков.

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Более того, экономист считает: дело идет к тому, что сам смысл существования Всемирной торговой организации может исчезнуть.

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"Американцы после прихода к власти Трампа разрушают самый главный орган ВТО — апелляционный суд. В этом суде 7 членов. Из них у трех истекли полномочия, у оставшихся двоих полномочия истекают в следующем году. Но по уставу решения принимаются минимум в три голоса. Поэтому уже очень скоро мы можем оказаться у разбитого корыта, ведь без суда смысл существования ВТО пропадает", — резюмировал эксперт.

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Теги:
ВТО, Япония, Евросоюз, Вячеслав Холодков, Япония, ЕС, Политика


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